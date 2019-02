Zweiter Antrag: Zum Wohle der Vögel

Die Grünen-Rosa-Liste setzt sich für die Vögel ein. Sie fordern in einem Stadtratsantrag, die Glasverwendung an Gebäuden zu reduzieren, damit weniger Vögel bei Kollisionen sterben. Die Stadt solle den "Vogeltod an Glasflächen" in den Baugremien bekannt machen und sich zu einem kritischen Umgang mit Glas verpflichten. Artenschutzfachliche Berater sollen bei Wettbewerbsentwürfen die Glasverwendung prüfen.