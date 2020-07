"Die Termine der Rosa Wiesn sind fester und beliebter Bestandteil im Wiesn-Kalender jedes Jahr. Unter anderem der 'Gay Sunday' in der Bräurosl zieht Besucher aus München und allen Kontinenten an und präsentiert München als aufgeschlossene, tolerante und liebenswerte Stadt", begründen die Stadträte Jörg Hoffmann, Gabriele Neff, Fritz Roth und Richard Progl den Erhalt des Termins in ihrem Antrag.