"Gut geplante, großflächig angelegte Kreisverkehre können sehr hohe Verkehrsaufkommen mit einem Minimum an Stau sehr effizient bewältigen", heißt es in dem Antrag der Bayernpartei zum Beispiel. Die Anzahl der Konfliktpunkte in einem Kreisverkehr sei "weitaus geringer als an einer gewöhnlichen Kreuzung". Gleichzeitig könne dabei der Verkehrsfluss gesteigert werden.