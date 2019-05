München - Die Stadt-Politik sorgt sich um ihre Beschäftigten. Es ist noch nicht mal eine Woche her, da kündigte SPD-OB Dieter Reiter eine Verdopplung der München-Zulage für niedere und mittlere Einkommensgruppen an. Und jetzt legt die CSU einen drauf. Sie will ein kostenloses MVV-Ticket für alle städtischen Beschäftigten.