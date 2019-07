Ziel sei, dass 16-Jährige eine informierte Wahlentscheidung treffen könnten – ab diesem Alter will die FDP die Bürger an die Walurnen bringen. Das Antragspaket sieht zudem vor, die Schüler aktiver an politischen Prozessen teilhaben zu lassen. So soll nach dem Wunsch der FDP jeder Schüler an einem Planspiel des Bayerischen Landtags – eine Simulation des parlamentarischen Alltags – teilnehmen können.