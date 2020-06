Doch diese Forderung wurde nun von Stadtschulrätin Beatrix Zurek (SPD) abgelehnt. An sich, so Zurek, sei für solche Angelegenheiten eher die Staatsregierung als die Stadt München zuständig. Übrigens böten bereits mehrere Schulen Schafkopfen in Rahmen von Projekttagen und als freiwilliges Wahlfach an, das Interesse der Schüler sei an diesen Angeboten aber eher gering. Dennoch habe Zurek auch beim Staatlichen Schulamt angefragt, welches die Einführung von Schafkopf-Unterricht als "durchaus wünschenswert" empfindet. Für die Einführung eines Wahlfachs sei aber das Kultusministerium zuständig.