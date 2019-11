Der Vorschlag: Ein Footballspiel der amerikanischen Sportlervereinigung National Football League (NFL) soll in München ausgetragen werden: in der Allianz Arena oder im Olympiastadion. Die Stadt solle sich dafür bewerben, dass 2020 oder 2021 ein Spiel in München stattfindet und sich mit der Olympiapark GmbH und dem FC Bayern abstimmen, welches Stadion am geeignetsten wäre.