Sie will, dass die Stadt den Taxlern hilft, die in den vergangenen Monaten immer wieder mit Protestaktionen auf ihre schwierige Situation aufmerksam gemacht hatten. Sie ächzen vor allem unter der privaten Konkurrenz, die sich nicht an die gleichen Vorschriften halten muss wie die Taxler. Die Kontrollen der Uber-Fahrer seien derzeit "völlig ungenügend", klagte SPD-Stadtrat Christian Vorländer am Montag.