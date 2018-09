Laut der Studie sehen sich Juden im ländlichen Raum Bayerns vor allem durch Rechtsextreme bedroht. In Metropolregionen wie München oder Nürnberg hingegen werden islamistische Milieus als Ursprung von Judenhass genannt.

Viele der Befragten nannten auch den israelbezogenen Antisemitismus – ein neuartiges und damit besonders relevantes Phänomen. So nahmen sie die Demonstrationen vor dem Hintergrund der militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas 2014 als einschneidendes Erlebnis wahr. Die Größe der darauffolgenden Demos, die Vehemenz, mit der die Protestierenden ihre Vorurteile anbrachten, aber vor allem auch der Umgang der Gesellschaft mit diesen Vorkommnissen habe Juden in Deutschland erschreckt. Mit teils gravierenden Folgen. "Viele berichten, zu vermeiden, in der Öffentlichkeit als Jude erkannt zu werden", sagt Steinitz.

Neue Meldestelle für antisemitische Vorfälle

Auch die Erfahrungen mit der Polizei werden in der Hälfte der Interviews als negativ geschildert. Viele verzichten darauf, Vorfälle anzuzeigen, weil sie nicht an einen Ermittlungserfolg glauben. Ein weiteres Problem sei die ungenaue begriffliche Orientierungshilfe für die Polizei, so Steinitz. Demnach erkennen Polizisten antijüdische Vorfälle teils nicht als solche und ordnen sie anderen Bereichen zu. Die Folge: Sie werden in der Statistik nicht korrekt wiedergegeben. Nach aktuellen Zahlen sind seit 2014 in Bayern mehr als 700 antisemitische Straftaten polizeilich erfasst worden. Die Dunkelziffer dürfte entsprechend höher sein.

"Die Studie belegt, dass die Fratze des Antisemitismus lebendig ist. Sie muss ganzheitlich bekämpft werden", sagt Bayerns neuer Antisemitismus-Beauftragter Ludwig Spaenle. Sein erstes Projekt ist nun die Einrichtung einer Meldestelle für antisemitische Vorfälle. Für die Vizepräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Bayerns, Anna Deborah Zisler, ist der wachsenden Antisemitismus Ausdruck eines allgemein menschenfeindlicheren Klimas: "Der Antisemitismus bedroht nicht nur die Juden. Er bedroht vor allem Europa und die Freiheiten, die über Jahre erstritten wurden."