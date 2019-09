USK-Skandal: Antisemitisches Video geteilt

Die Prüfung des von dem Beamten in Umlauf gebrachten Videos habe ergeben, dass dieses klar volksverhetzend sei, so ein Sprecher. Insgesamt waren zwei Videos in der Chatgruppe geteilt worden. Das andere Video erfülle aber keinen Straftatbestand, so der Sprecher weiter. Auch das Foto von einer Hakenkreuzschmiererei auf einem Betonsockel in einem Münchner Park, das im Handy-Fotoarchiv eines Beamten gefunden worden war, hat keine weiteren Konsequenzen für den Polizisten.