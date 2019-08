Der Vorfall sei "leider symptomatisch für die schwierige Situation vieler jüdischer Menschen in der heutigen Zeit", sagt Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern.

Ein weiteres Mitglied der jüdischen Gemeinde fand am Montag im Treppenhaus seines Wohnhauses in München eine Davidstern-Schmiererei.

Immer mehr antisemitische Straftaten in München

2018 wurden in München 86 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund angezeigt. Im Jahr davor waren es 51 Fälle. "Sicherheit im öffentlichen Raum, die eigentlich für alle Bürger selbstverständlich sein sollte, rückt gerade für Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft in immer weitere Ferne", so Knobloch. "Dieses Sicherheitsgefühl muss so schnell wie möglich wiederhergestellt werden, damit solche Vorfälle sich nicht wiederholen."

Die Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler twitterte, es sei "eine Schande, dass so etwas in unserer Stadt geschieht", judenfeindlichen Äußerungen müsse man entschlossen entgegentreten.

"Der Angriff auf den jüdischen Rabbiner und seine Familie ist ein Angriff auf die ganze Münchner Stadtgesellschaft", betonte Ludwig Spaenle (CSU), Beauftragter der Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 165 cm groß, ca. 45 Jahre alt, kräftige Figur, sprach hochdeutsch.

Täter 2: Weiblich, ca. 35 Jahre alt, schlanke Figur, orientalischer Typ, schulterlange Haare.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, ist die Anzahl der Straftaten mit antisemitischem Hintergrund in München ansteigend. Waren es im Jahr 2017 noch 51 Straftaten, stieg diese Zahl in 2018 auf 86 an.

Lesen Sie hier: Rabbiner in Berlin beschimpft und bespuckt