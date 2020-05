Prinz Charles (71) legte heute auf Schloss Balmoral in Schottland einen Kranz zum Gedenken des Endes des Zweiten Weltkriegs nieder. Die feierliche Geste fand ohne Gäste statt, einzig seine Frau Herzogin Camilla (72) stand an seiner Seite. Später veröffentlichte die Königsfamilie auf Instagram ein Video, in dem Charles den Tagebucheintrag seines Vaters vom 8. Mai 1945 vorliest. An diesem Tag endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitulation der Nationalsozialisten in Berlin.