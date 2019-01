Anschuldigungen aus dem Dschungelcamp Bastian Yotta: Sein Vater reagiert auf die Prügel-Vorwürfe

Es war ein denkwürdiger Moment in der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps: Bastian Yotta (42) spricht erst am Lagerfeuer über seine schwere Kindheit und verliert wenig später im Dschungeltelefon völlig die Fassung. Unter Tränen berichtet er, dass er von seinem Vater geschlagen worden sei. Täglich. Mit einem Stock. Jetzt meldet sich der Beschuldigte selbst zu Wort. In einem Interview mit "RTL" erzählt Josef Gillmeier, dass die Anschuldigungen seines Sohnes nicht der Wahrheit entsprechen würden.