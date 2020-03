Ansbach - Der mutmaßliche Messerstecher, der am Dienstag in Ansbach einen Gerichtsvollzieher in dessen Büro schwer verletzt hatte, ist gefasst. Die Polizei habe den 33-Jährigen in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in Rothenburg ob der Tauber festgenommen, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.