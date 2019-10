Doch in der ganzen Makellosigkeit gibt es keine Ecken und Kanten, die dem Restaurant den besonderen Touch verleihen würden. Die lässige Coolness einer Gabanyi-Bar findet man hier nicht, genauso wenig wie das Kult-Potenzial eines Takumi mit seinen Nudelsuppen. Aber darauf legt es Tran auch nicht an. Seit 40 Jahren ist er in München, seit zehn Jahren Gastronomie-Unternehmer. Sein Traum, ein Restaurant mitten in der Stadt zu eröffnen, ist aufgegangen. Wer die japanisch-vietnamesische Küche schätzt, sich etwas gönnen möchte und bereit ist, dafür etwas tiefer in die Taschen zu greifen, ist im Anoki genau richtig.