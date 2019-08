Zwei Monate nach dem Tod von Costa Cordalis (1944-2019, "Anita") zeigt RTL II ein zweistündiges Doku-Special zu Ehren des Schlagerstars. Die Sondersendung "Daniela und Lucas - Erinnerungen an Costa" (2.9., 20:15 Uhr) zeigt unveröffentlichtes Material und enthält das erste Interview von Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) und Sohn Lucas Cordalis (52) nach dem Tod des Sängers. Costa Cordalis war am 2. Juli in seiner Wahlheimat Mallorca an Organversagen gestorben.