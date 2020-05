München - Sie ist seit Ende 2016 beschlossene Sache, und auch im grün-roten Rathaus-Koalitionsvertrag steht sie drin: die rund acht Kilometer lange Tram-Westtangente, die (nach drei Jahren Bauzeit) ab 2026 vom Romanplatz in Neuhausen bis zum U-Bahnhof Aidenbachstraße in Sendling fahren soll – durch fünf Stadtviertel und die stark befahrene Fürstenrieder Straße. Nach jahrelangem Streit um wegfallende Autospuren und Parkplätze hatte am Ende auch die CSU den Plänen zugestimmt.