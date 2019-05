Bogenhausen - Zwei Männer haben sich in der vergangenen Woche so heftig über Politik gestritten, dass anschließend der Rettungsdienst anrücken musste. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die beiden Münchner (33 und 36) zusammen mit anderen Personen in einer Wohnung in Bogenhausen getroffen, um dort "unter anderem Alkohol" zu konsumieren. Schon in der Wohnung stritten sich die beiden wegen ihrer unterschiedlichen politischen Ansichten, weshalb der 33-jährige Münchner die Wohnung verließ.