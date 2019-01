1860: Grimaldi-Freigabe fiel schwer

Die Freigabe für Grimaldi sei den Löwen sehr schwer gefallen, teilte 1860-Geschäftsführer Michael Scharold am Dienstag mit. "Nachdem Uerdingen auch nach der Verletzung von Adriano Grimaldi in der letzten Woche weiter mit Nachdruck auf den Wechsel hingewirkt hat, haben wir diesem zugestimmt. Am Ende sind wir zu einem Ergebnis gekommen, das für alle Seiten zufriedenstellend ist."