Am Donnerstag brechen die Münchner erstmals seit zwölf Jahren, damals noch unter Felix Magath, wieder ins Trainingslager am Tegernsee auf. Entspannung in der Urlaubsregion direkt vor der Haustür erwartet Müller dabei jedoch nicht - im Gegenteil: "Die Region ist natürlich sehr schön, aber ich denke wir werden mehr den Trainingsplatz und das Hotelzimmer sehen als Bötchen fahren und nach Fischen tauchen. Aber es ist schön, dass wir mal in Bayern ein Trainingslager machen, aber es wird mindestens genauso anstrengend."