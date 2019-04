"Bei Coco (Corentin Tolisso, d.Red.) ist es so, dass er bei seinem Knie sehr sensibilisiert ist. Wenn man so lange verletzt ist, dann schreckt man immer auf, wenn man etwas spürt. Das ist ganz normal. Wenn man so lange weg war, dann will man natürlich nicht noch einmal dieselbe Zeit in der Reha verbringen. Mit seinem Knie ist alles okay", erzählte Kovac, der hofft, dass er seinem Mittelfeldspieler "noch die eine oder andere Minute in dieser Saison geben kann. Sollte dies nicht der Fall sein, dann sicher in der neuen Saison".