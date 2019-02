Dresden - In der Semperoper in Dresden sind am Freitag Abend zahlreiche Promis zum Opernball erschienen. Vor allem die weiblichen Gäste sorgten in ihren edlen bis kitschigen Ballkleidern für aboluten Schauwert. Angelina Kirsch, Barbara Meier, Charlotte Würdig und Sylvie Meis liesen es sich nicht nehmen, ihre traumhaften Roben auf dem roten Teppich zu präsentieren.