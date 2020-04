Die beiden hatten sich laut Anklage in der Nacht auf den 7. September vor einem Lokal kennengelernt. Er bot ihr eine Zigarette an, man war sich sympathisch, schlenderte über die Feiermeile. Vor einem Hotel in der Sonnenstraße bot er ihr an, sie durch das Restaurant des Hotels zu führen, das seinem Onkel gehöre. Im Hinterhof des Hotels küssten sich die beiden. Dann lotste er sie in ein Müllhäuschen. Nach etwa einer Minute sagte die 20-Jährige "No" und dass sie nun gehen wolle. Notfalls würde sie die Polizei rufen und schreien.