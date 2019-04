Die Razzien trafen bundesweit etwa 90 Objekte auch in Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. In Bayern waren laut Innenministerium acht Objekte in Oberbayern, sechs in Schwaben und fünf in Mittelfranken betroffen. An der Spitze des Netzwerks stehen den Angaben zufolge die Vereine World-Wide-Resistance-Help und Ansaar International.