Drei Objekte in München durchsucht

Rund 140 Polizisten durchsuchen in Bayern den ganzen Tag über insgesamt 19 Objekte, davon fünf in Oberbayern, drei in München, sechs in Schwaben und fünf in Mittelfranken. Verdächtige wurden nicht festgenommen. Es ging bei der Durchsuchungsaktion lediglich darum, belastendes Beweismaterial sicherzustellen. Die Ermittler stellten zahlreiche elektronische Datenträger und weitere Unterlagen sicher.