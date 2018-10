München - Immer wieder hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) das umstrittene Polizeiaufgabengesetz (PAG) verteidigt und Kritikern sogar Lüge vorgeworfen. In einer Info des Ministeriums steht: "Das Gericht stellt sicher, dass der Betroffene seine Rechte umfassend wahrnehmen kann" – und Festgenommene einen Anwalt benennen oder bekommen. Es sei also auch mit dem neuen PAG nicht möglich, Menschen ohne den Beistand eines Anwalts wochenlang (oder noch länger) in Haft zu nehmen.