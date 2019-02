Ab 1908 beteiligte sich die Karnevalsgesellschaft, die sich fortan "Narrhalla" nannte, nicht mehr nur an volkstümlichen Festen, sondern auch an Herren- und Damensitzungen, oft in Form von mehr oder weniger seriösen Vortragsabenden.

Vor allem in Schwabing, aber auch in anderen Vorstädten blühte das Ballleben wie nie zuvor. Hier, im Künstlerviertel, entspross ihm ein neuer Zweig: das Atelierfest, das noch deutlich freizügiger und kreativer war als die gewohnte Bürger-Gaudi.

Die Freizügigkeit des Atelierfestes

"Blüte" hieß das Gesellschaftshaus in der Blütenstraße, das sogar einen Biergarten und ein Freilichtkino besaß. In einem Hinterhof der Adalbertstraße betrieb der Buchhändler Georg Steinicke einen Vortragssaal mit Bühne; die maskierten Treffen leitete "Papa Steinicke" mit Trommeln und Gong ein. Ebenso legendär waren die Künstlertreffen bei "Papa Benz" in der Leopoldstraße und in der "Pension Fürmann", die der Globetrotter Heinrich Fürmann in der Belgradstraße mit Klavier, Trommel und Südsee-Instrumenten belebte. Der "Malkasten" in der Augustenstraße war besonders bei Studenten beliebt, wegen der verbilligten Essenskarten. Der "Simpl" der Kathi Kobus war eh zu allen Jahres- und Tageszeiten das Auffangbecken der Schwabylonier.

Dem gemeinen Volk blieben die Bierkeller vorbehalten. Die hatten genug Platz, sie bestanden nicht auf Etikette und Finesse und verlangten keine unerschwinglichen Preise. Kasimir Edschmid in seinem Reisebuch: "Die großen, Tausende fassenden Keller des Löwenbräu, des Mathäser, des Hofbräu waren von einer Armee von wundervollen gesunden Menschen gefüllt, die zwischen den Tannengirlanden und den Maßkrügen eine Orgie des Tanzes und Geschreis losließen, die barbarisch schön war. Die Paare trinken zusammen aus einem Maßkrug, es werden Betten verkauft und Küchen verpfändet, um diesem Taumel frönen zu können, der im Grunde doch so harmlos wie malerisch ist." Man sei zum Fasching nach München gefahren wie im Frühling nach Cannes.

Unmittelbar neben dem Löwenbräukeller ließ die konkurrierende Spatenbrauerei den Arzberger Keller herrichten. Er sollte zur Faschingszentrale der 1896 gegründeten Satirezeitschrift "Simplicissimus" werden. Die Zeichner Eduard Thöny und Rudolf Wilke riefen dort die "Vorstadthochzeit" ins Leben. Ludwig Thoma, Ignatius Taschner, Karl Arnold und viele andere verspotteten dabei das vaterländisch gewandete Spießbürgertum, indem sie sich in Gehröcke kleideten, Zylinder aufsetzten, Fantasie-Orden umhängten und pseudo-patriotische Reden zum Besten gaben.

"Sekthascherln", "Kalbshaxengschpusi", "Matschakerln"

Ein alternatives Faschingsvergnügen war auch der "Waschermadlball", der sich auf eine 200 Jahre alte Tradition berief. Waschermadl waren die meist minderjährigen Hilfskräfte von Kellnerinnen in besseren Lokalen. Ausgewählt hübsche bedienten im Café Luitpold, dem 1888 prunkvoll eröffneten Palast Münchner Patrizier und Privatiers, von ihnen schwärmten Dichter wie Frank Wedekind, Christian Morgenstern und Hans Carossa.

Die Damen und Dämchen, die Kocherl und Stubnmadln – das waren die Herzenstypen des Münchner Faschings, wie sie um die Jahrhundertwende die Gazetten beherrschten. Man gab ihnen Spottnamen: "Sekthascherln", "Kalbshaxengschpusi", "Matschakerln" und dergleichen. Ein damaliger München- und Frauenkenner, der Satiriker Ludwig Thoma, alias Peter Schlemihl, ließ ein solches Fräulein schmachten: "Mei Schatz, der hat a Federbett / i hab des mei versetz / und wann i gar so g’schamig war /wo schlaffat i na jetzt?"

Im Deutschen Theater lief noch der "Tropendampfer Deutschland" von Stapel, an Bord der erstmals als Oberbürgermeister betitelte Stadtregent Wilhelm von Borscht und Ministerpräsident Klemens Graf von Podewils-Dürnitz, mehrere Minister und Künstler. Den Bauch eines Operettenstars zierte ein Rettungsring aus Maßkrügen. Bald sollte die "Titanic" mit schmetternder Bordmusik untergehen.

Pickelhauben verdrängten Narrenkappen

Noch einmal konnte der Chronist der Stadt München für den Fasching 1914 melden: 533 Vereinsbälle, 145 Bal parés, Redouten und Maskenbälle, 36 karnevalistische Abende. Am 1. August um 18.30 Uhr gab König Ludwig III. auf dem Balkon des Wittelsbacher Palais’ die Mobilmachung bekannt und forderte die Angliederung von Elsass-Lothringen an Bayern.

Danach war alles anders. Pickelhauben verdrängten die Narrenkappen, feldgraue Uniformen den bunten Flitter, Kanonaden den Konfettiregen, Demonstrationen von Kriegsgegnern und Arbeitslosen die Faschingsumzüge.

Lesen Sie hier Teil 1 der AZ-Serie: Münchner Fasching - So wurde er zur Volkskultur