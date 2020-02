Inwiefern?

Zum Beispiel habe ich vorhergesagt, dass RB Leipzig nach der Winterpause Schwierigkeiten bekommen wird. In der Redaktion haben alle an meiner These gezweifelt, auf den starken Kader verwiesen, auf den Toptrainer Julian Nagelsmann. Ich habe dann gesagt: Wenn bei uns im Tennis ein Neuer auf die Bühne kommt, läuft die erste Strecke oft super. Wenn du dann aber eine Pause hast und Zeit, darüber nachzudenken, was passiert ist und was du erreichen kannst, kommt Nervenflattern dazu. So kam Leipzig ja dann auch aus der Winterpause – und die Kollegen haben mich staunend angeschaut. Diese kleine Delle nach einem unerwarteten Erfolg erlebt man in jeder Sportart. Das finde ich spannend.

Sie sind eine neugierige Frau, neben Ihrer Tennis- und TV-Karriere versuchen Sie sich nun auch als Schriftstellerin, bringen im Herbst Ihr erstes Buch raus. Woher kommt diese dritte Leidenschaft?

Die Literatur ist mein Herzstück bei all dem, was ich so treibe. Ich habe schon immer geschrieben und war stets eine vehemente Leserin jeglicher Literatur. Veröffentlicht habe ich aber lange nicht, es war eher eine Flucht aus meinem Tennisalltag. So konnte ich meinen Stress vergessen, mich kreativ und intellektuell auslassen. Im Tennis powert man sich zwar körperlich aus, aber nicht unbedingt intellektuell. Eine Redakteurin aus New York sprach mich irgendwann einmal an und fragte, ob ich nicht etwas für ihr Magazin schreiben würde. Es war ein Vergleich zwischen zwei Künstlern sowie Roger Federer und Rafael Nadal. Das kam gut an und so hat es sich entwickelt. Immer mehr Anfragen gingen bei mir ein, irgendwann hatte ich eine Kolumne in der "Süddeutschen Zeitung".

Und wie kam es dann zur Idee mit dem Buch?

Einige Verlage schlugen vor, die Kolumnen in einem Buch zu bündeln. Aber ich wollte lieber ein "richtiges" Buch schreiben. Seit eineinhalb Jahren bin ich dabei. Es sind Erzählungen aus meinem Leben, eine Coming-of-Age-Story einer jungen Frau, die in einer außergewöhnlichen Welt groß wird. Es ist sehr viel Tennis drin, weil fast mein ganzes bisheriges Leben aus Tennis bestand. Es geht aber auch um Freundschaften, die ganz alltäglichen menschlichen Tragödien mit Niederlagen und Triumphen. Ich habe versucht, mein Leben zu universalisieren, damit sich auch andere damit identifizieren können, speziell junge Frauen. Ich hoffe, dass das Buch manche berührt.

Tennis-Karriereaus? "Die Leidenschaft ist noch da"

Fühlen Sie sich als Schriftstellerin nicht wie eine Exotin im Tenniszirkus?

Ich bin schon ein soziales Tier, freunde mich schnell mit allen an. Manchmal lachen die Kollegen über mich, wenn sie nach dem Training an den Pool gehen und ich ins Zimmer, um zu schreiben. Rechtzeitig zum Abendessen bin ich aber wieder dabei und kann meine Kontakte pflegen. Ein Eigenbrötler bin ich nicht. Aber klar: Ich hatte schon einen anderen Werdegang als die meisten Tennisprofis. Ich habe Abitur gemacht, meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich neben dem Sport immer meine Bildung verfolge. Das hat mir einen Weitblick gegeben für das Leben neben dem Sport. Heute werden Kinder immer früher zu Profis erzogen. Das ist vielleicht gut für die Tenniskarriere, verschließt aber die Augen für andere wichtige Sachen. Und so besteht die Gefahr, dass man keinen zweiten Weg und keine Hobbys hat, wenn die Karriere einmal vorbei ist. Bei ganz vielen Kolleginnen in meinem Alter merke ich, dass sie zwar vier Wochen lang glücklich sind nach ihrem Karriereende, doch dann kommt die große Leere und sie fragen sich, was sie mit ihrem restlichen Leben anfangen sollen. Ich bin froh, dass mir das nicht passiert – und ich mehrere Standbeine habe.

Im September werden Sie 33 Jahre alt. Wann wollen Sie mit dem Tennis aufhören?

Eigentlich sollte dieses Jahr mein Ausklingjahr werden. Aber jetzt bin ich Ewigkeiten am Knie verletzt gewesen, deshalb verschiebt sich das wohl etwas. Ich will auf jeden Fall dieses Jahr noch spielen und vielleicht noch die Australian Open 2021 dranhängen. So viele Turniere werden es nicht mehr. Ich höre da ganz auf meinen Körper.

Haben Sie noch einen Tennistraum?

Ich würde total gerne noch mal ein Turnier gewinnen, das ist mein großer Traum. Und natürlich auf den großen Bühnen, bei den Grand Slams gut spielen. Dort macht es am meisten Spaß, auf den großen Plätzen habe ich immer meine besten Leistungen gebracht. Die Leidenschaft ist noch da.

Was werden Sie besonders vermissen, wenn die Karriere vorbei ist – und was nicht?

Die Matches werden mir fehlen. Ich bin einfach eine Wettkämpferin, die sich an anderen reiben muss. Das findet man im normalen Leben nicht so. Auf das tägliche Training werde ich in Zukunft verzichten können – und auf die Einsamkeit in Hotels.

Lesen Sie auch: Biathletin Herrmann - "Drei Medaillen? Da schlage ich sofort ein"