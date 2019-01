Anderthalb Wochen danach Prinz Philip: Jetzt hat er sich doch für den Autounfall entschuldigt

Jetzt also doch: Rund anderthalb Wochen nach seinem Autounfall hat sich Prinz Philip (97) bei Emma Fairweather entschuldigt. Die Frau hat sich bei dem Zusammenstoß das Handgelenk gebrochen. Der "Sunday Mirror" veröffentlichte den Brief, in dem der Prinzgemahl von Queen Elizabeth II. (92) um Verzeihung bittet. "Ich möchte, dass Sie wissen, wie sehr es mir für meine Beteiligung an dem Unfall leidtut", schreibt Prinz Philip.