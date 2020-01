"Ein zweiter norwegischer Toschützenkönig würde mich freuen"

Martin Ödegaard (21) steht bei Real Madrid unter Vertrag, Haaland jetzt in Dortmund. Warum bringt Norwegen mittlerweile so viele gute Fußballer hervor?

Das liegt an der Mentalität. Wir sind generell ein sehr sportbegeistertes Land, sehr ehrgeizig. Zu meiner Zeit gab es in Norwegen nicht so viele Möglichkeiten, Fußball zu spielen – gerade im Winter. Aber das hat sich stark verändert. Mittlerweile gibt es bei uns auch Kunstrasenplätze und Rasenheizung. Ich bin mir sicher, dass in nächster Zeit noch weitere gute Spieler aus Norwegen nachkommen werden, weil das Land jetzt diesen Schritt gemacht hat.