An jedem Tag ein anderes Jahrzehnt Prinzessin Anne: So fiebert der Palast auf ihren 70. Geburtstag hin

Alte Fotos und interessante Fakten

In den kommenden sieben Tagen will der Palast "einen Blick zurück auf jedes Jahrzehnt im Leben der Prinzessin werfen". Der Rückblick auf ihre ersten zehn Lebensjahre wurde bereits in der Instagram-Story von "The Royal Family" geteilt. Darin sind weitere alte Aufnahmen der Schwester von Prinz Charles (71) und Prinz Andrew (60) zu sehen. Untermalt werden die Fotos mit interessanten Fakten über ihr Leben. Beispielsweise trug sie bei ihrer Taufe ein Spitzenkleidchen, das für eine andere Prinzessin angefertigt wurde: Prinzessin Victoria (1840 - 1901), die Tochter von Queen Victoria (1819 - 1901) und ihrem deutschen Mann Prinz Albert (1819 - 1861).