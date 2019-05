München - Die Landtagsfraktion der Freien Wähler trauert um Michael Leonbacher. "Wir alle stehen unter Schock – so unerwartet hat uns die Nachricht vom Tod des stellvertretenden Regierungssprechers erreicht. Michael Leonbacher hat sein ganzes politisches Leben lang darauf hingearbeitet, die Freien Wähler in Regierungsverantwortung zu bringen – auf Kommunal- und schließlich auf Landesebene", so Florian Streibl, der Vorsitzende der Landtagsfraktion in einer Pressemitteilung der Partei.