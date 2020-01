Milbertshofen - Der Mann traute seinen Augen kaum: An einer Bushaltstelle in Milbertshofen hatte ein Jugendlicher am Sonntag gegen 16 Uhr plötzlich eine Waffe gezückt, die schwarze Pistole repetiert und sie anschließend wieder in seinen Hosenbund gesteckt. Das berichtet die Polizei am Montag.