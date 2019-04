Klar ist in den Hallen am Hudson River vieles aufgefahren, was nur amerikanische Verbraucher interessiert. Doch auch die deutschen Hersteller sind mit Premieren vertreten - und diverse der Modelle aus amerikanischer und asiatischer Fertigung werden auch den Weg über den großen Teich finden. Auffallend: Anders als im März beim Genfer Autosalon spielt die Elektrifizierung der Mobilität in der US-Metropole nur eine Nebenrolle.