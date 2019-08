Polizei bestätigt Ausbruch

Die Männer waren laut Düll Zimmergenossen in dem Maßregelvollzugsbereich der Klinik. "Die beiden waren drogenabhängig und wegen Beschaffungskriminalität zunächst im Gefängnis. Anschließend kamen sie zu uns in die forensische Abteilung in einen wenig gesicherten Trakt."