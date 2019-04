Opfer sagt: "Ich will kein Geld"

Ein spannender Moment: Viele Opfer wollen keinen Kontakt zu ihren Peinigern. Schon gar nicht körperlichen. Zu groß sind Wut und seelischer Schmerz. Und die beiden Eritreer? Nehmen die Entschuldigung an. Es kommt zum Handschlag. Nicht nur das: Eine finanzielle Entschädigung lehnen die Opfer ab. "Ich will kein Geld", sagt einer der beiden. Sein Freund schließt sich an.