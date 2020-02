München - Nach einer heftigen Auseinandersetzung in einem Münchner U-Bahnhof soll ein junger Mann wegen schwerer Körperverletzung zwei Jahre und drei Monate in Haft. Dazu verurteilte das Amtsgericht München den Angeklagten aus dem Landkreis Ebersberg nach Angaben eines Gerichtssprechers am Donnerstag. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.