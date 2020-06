Mehr Stau: FDP wehrt sich gegen längere Ampel-Rotphasen

Am Montag nun wollte die Partei wissen, wie Autofahrer auf die Regelung reagieren. Morgens um halb 8 stellten sich Initiator Michael Ruoff (FDP) und Mitstreiter am Prinzregentenplatz, Ecke Mühlbauerstraße, auf. "Positiv überrascht und erfreut" hätten die Menschen die Aktion aufgenommen, sagt Ruoff zur AZ. Indes: "Der Stau hielt sich in Grenzen, war aber spürbar." Der Ort war bewusst gewählt. "Da staut’s sich noch am besten – wenn man das gut findet."