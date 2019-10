Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag in der Kreisliga C beim Spiel zwischen dem MSV Münster und dem TV Semd. Laut "op-online" kam es in der 85. Minute zum Angriff, als der 22-jährige Schiedsrichter einem FSV-Spieler (28) beim Stand von 0:2 die Gelb-Rote Karte zeigte. Ein Video eines Zuschauers zeigt, wie der Spieler ausholt und mit der rechten Faust auf den Unparteiischen einschlägt, der sofort zu Boden geht und anschließend reglos liegen bleibt. Anschließend lief der Schläger weg und kümmerte sich nicht weiter um sein Opfer.