Flughafen München erwartet am Wochenende 260.000 Passagiere

Wegen der Bauma-Besucher und abfliegender Urlauber rechnete der Flughafen München am Wochenende ebenfalls zunächst mit einem erhöhten Passagieraufkommen. Nach Angaben eines Airport-Sprechers erwarteten die Betreiber am Samstag und Sonntag jeweils rund 130.000 Passagiere. Während der zweiwöchigen Osterferien rechnen die Betreiber insgesamt mit mehr als zwei Millionen Fluggästen. In Nürnberg werden in den kommenden zwei Wochen am Flughafen mehr als 175.000 Passagiere erwartet.