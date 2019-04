Stillstand ist eben nichts für einen so kreativen Gastronomen und Hotelier wie Rudi Kull (u.a. Brenner, Bar Centrale, Riva). Mit seinem neuen Restaurant hat er sich nun Fleisch von besonders hoher Qualität verschrieben. In Vegan-Trend- und Veggie-Boom-Zeiten ein wenig verwunderlich, doch der Münchner Erfolgsgastronom sagt: "Früher gab’s bei uns in der Familie nur einmal in der Woche Fleisch, das war dann etwas Besonderes, ein Festessen. Das ist auch unsere Intension im Louis Grillroom." Getreu also dem Motto: Qualität (Fleisch von internationalen Veredelungs-Manufakturen!) vor Quantität. Dass dies seinen Preis hat, versteht sich.