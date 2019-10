Schüler attackieren Jugendlichen (16)

Der Tat vorausgegangen war bereits ein Zwischenfall am Montag: Die Gruppe, rund 15 Jugendliche, hatte den 16-Jährigen auf dem Heimweg in einen Hinterhof gedrängt und dort beleidigt und geschlagen. Mit vier der Jugendlichen (16 und 17 Jahre alt) war der Schüler laut Polizei in der Vergangenheit befreundet, aktuell hatte er mit ihnen aber nicht mehr so guten Kontakt.