Am Tag der Filmpremiere "El Camino"-Star Robert Forster stirbt mit 78 Jahren

Forster starb ausgerechnet an dem Tag, an dem sein letzter Film, "El Camino: Ein 'Breaking Bad'-Film" (2019), auf Netflix Premiere feierte. Bekannt war er außerdem aus dem Gangsterfilm "Jackie Brown" (1997) von Quentin Tarantino (56) - für Forster gab es dafür sogar eine Oscar-Nominierung - sowie aus David Lynchs (73) Kultfilm "Mulholland Drive" (2001). In der US-Serie "Last Man Standing" und in der Fortsetzung der Kultserie "Twin Peaks" im Jahr 2017 spielte Forster ebenfalls mit.