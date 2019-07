Bei der Sternwarte in München erwartet man ein "spannendes Himmelsschauspiel": "Ab 22:01 Uhr scheint am unteren Rand ein Stück zu fehlen. Um 23:30 Uhr ist er am stärksten ver­finstert. Zu Ende ist die Finsternis um 0:59 Uhr. Weil der Mond nicht komplett in den Kernschatten der Erde eintritt, wird er nicht in Gänze glutrot erscheinen - eine solche totale Mondfinsternis lässt sich in München erst wieder am 31.12.2028 (!) gut beobachten."