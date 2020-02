Aufstellung: Köllner will sich noch nicht festlegen

Köllner deutete an, dass es bei Rieder möglicherweise auf einen Startelf-Einsatz hinauslaufen wird: "Tim ist ein Spieler, der enorme Qualität in unser Spiel reinbringt. Jetzt müssen wir schauen, wie er durch die Woche kommt. Ich male jetzt keine Szenarien an die Wand, dass er sicher spielt, weil am Schluss tritt er am Samstag daheim in der Dusche blöd um. Im Training passiert eigentlich nix, es passiert ein häuslicher Unfall und ich muss wieder jemand anderen aufstellen."