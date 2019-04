München - Am Sonntag musste die Bundespolizei wegen eines rassistischen Übergriffs in einer S-Bahn anrücken. Wie Zeugen der Polizei berichteten, hatte ein unbekannter Mann in dem fahrenden Zug einen 42-Jährigen aus Ghana fremdenfeindlich angepöbelt. Während der noch versuchte den Unbekannten zu ignorieren, schlug dieser ihm mit einer Glasflasche ins Gesicht.