Am Pfingstmontag "Bauer sucht Frau" 2020: Special stellt im Juni die neuen Bauern vor

Moderatorin Inka Bause (51) wird auch dieses Jahr traditionell am Pfingstmontag (1. Juni 2020) die diesjährigen Single-Landwirte und Teilnehmer von "Bauer sucht Frau 2020" vorstellen. Das gab RTL in einer Mitteilung bekannt. In dem Special "Bauer sucht Frau - die neuen Bauern" (19.05 Uhr) werden die alleinstehenden Bauern präsentiert, woraufhin sich interessierte Frauen melden können.