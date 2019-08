Altstadt - Schon wieder musste die Polizei in München wegen antisemitischer Parolen einschreiten. Ein laut den Beamten verwirrter und orientierungsloser Mann hat am Montag in der Innenstadt antisemitische Parolen in Richtung der Gebäude der Israelitischen Kultusgemeinde am Sankt-Jakobs-Platz gerufen. Eine Zeugin verständigte die Polizei, weil der Mann "Hitler" und "Scheiß Juden" rief.