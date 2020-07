München - Eine Fahrscheinkontrolle in einer S-Bahn am Marienplatz ist in einem handgreiflichen Tumult geendet. Am Dienstagabend wurde ein 24-jähriger Erdinger kontrolliert. Statt seinen Fahrschein zu zeigen, versuchte der junge Mann mitsamt seinem Hund am Halt Marienplatz zu flüchten, wie die Bundespolizei berichtet.