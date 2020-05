"Wir haben sie Dienstag vor einer Woche am Hinterbrühler See eingefangen und die Vogelklinik Oberschleißheim gebracht", sagt Sprecherin Judith Brettmeister. Elsa, die rund 15 Jahre im Hinterbrühler See lebte, wurde mehrmals in den Hals und in das Hinterteil gebissen und erlitt dabei tiefe Fleischwunden.